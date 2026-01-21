昨年12月、演説するトランプ大統領（ロイター＝共同）【テヘラン、ワシントン共同】トランプ米大統領は20日、自身の身に何かが起きれば、イランを「地球上から一掃する」よう指示を出したと警告した。ケーブルテレビ、ニュースネーションで、「イランによる暗殺の脅しにどう対応するのか」と質問され、発言した。一方、イランは反政府デモの対応を巡る最高指導者ハメネイ師への米軍攻撃を警戒し、強硬姿勢を示している。AP通信