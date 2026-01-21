バレーボールのSVリーグは21日、東京都内で理事会を開き、2024年度決算で債務超過を解消できなかった男子のV北海道に罰金300万円の処分を科すと発表した。チームは昨年4月に財務の健全化が見込めると認められて今季のライセンス交付を受けたが、見込んでいた出資を得られずに債務超過が残った。来季のライセンス交付については改めて審査する。大河正明チェアマンは「利益の出る体質に改善されており、そこは評価できる。リー