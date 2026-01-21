独立リーグ・四国アイランドリーグPlusの高知ファイティングドッグスは21日、元日本ハムの中村勝氏（34）が投手コーチに就任したと発表した。背番号は71。中村氏は春日部共栄から09年ドラフト1位で日本ハムに入団。オリックスやオーストラリア、メキシコの球団でもプレー経験がある。NPBでの通算成績は63試合で15勝18敗、防御率4・17。昨年までの2年間は、2軍公式戦に参加しているくふうハヤテで投手コーチを務めていた。