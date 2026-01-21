今シーズン最強・最長寒波の影響で22日、東海道新幹線は始発から徐行運転を行う可能性があると発表しました。JR東海によりますと、22日、滋賀県を中心に大雪が予報されていることから、東海道新幹線は始発から徐行運転を行う可能性があり、このため遅れが出るおそれがあります。徐行を行う区間などは、22日の天気をみて決定するとのことです。JR東海は、今後の天候情報や最新の列車の運転状況に注意してほしいと呼び掛けています。