高校時代に春高バレー出場経験を持つ女優・蒔埜ひなさんの1st写真集（撮影／U-YA、税込3520円、光文社）が、彼女の22歳の誕生日である2025年2月12日、リリースされます。【写真】むっちり美尻のFカップグラドルがビーチバレープレーヤーに蒔埜さんは2024年7月に芸能界デビュー。高校時代の春高バレー出場経験を活かしたTikTokの「バレー部あるある」動画で人気を集めていまする。爽やかさ溢れる待望の1st写真集は沖縄で3日間かけて