無理な踏切内への進入は「交通違反」です！2025年11月、兵庫県加古川市内にあるJR神戸線の踏切で発生した快速電車と乗用車の衝突事故について、兵庫県警は2026年1月14日、電車の運行に危険を生じさせたとして、乗用車を運転していた同市内の75歳の男性を過失往来危険罪の疑いで書類送検しました。この事故は昨年11月20日の午後2時50分頃、男性がJR神戸線東加古川駅から加古川駅の間にある踏切において、遮断機が降りた状態にも