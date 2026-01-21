私はミサコ。子どもが大きくなってきたこともあり、少し前に近くのスーパーでパートを始めました。レジ打ちや品出しにもだんだん慣れてきて毎日楽しく働いています。私はもともと人とのコミュニケーションが大好き。お客さんたちのために役立っている感覚があると嬉しいです。そんなある日、勤務先のスーパーが行っている近隣への宅配サービスを知りました。ふと頭に思い浮かんだのは、まだ小さい子どもがいる義妹のナツミちゃんの