4月29日公開の実写映画『SAKAMOTO DAYS』について、新たな情報が公開。主人公・坂本太郎の命を狙う集団、X（スラー）一味のキャストとして、改造人間・鹿島を塩野瑛久が、透明スーツを武器とする殺し屋・勢羽夏生を渡邊圭祐が演じることが明らかとなった。 参考：『SAKAMOTO DAYS』に塩野瑛久＆渡邊圭祐が出演X（スラー）のキャラビジュアルも しかし一味を統率するX（スラー）その人については「