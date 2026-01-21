群馬県商工会連合会の新年互礼会が前橋市で開かれ、出席した約１２０人が小規模事業者の支援に向けて気持ちを新たにしました。 県商工会連合会の新年互礼会には県内４３の商工会の会長を始め約１２０人が出席しました。 石川修司会長は県内の持続化補助金の採択件数が、７年連続で全国１位となったことに触れ、「事業承継などといった支援を続けることも重要。今年は力強く進むだけでなく関係機関と歩調を合わせて前に進む１年に