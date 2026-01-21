北日本から西日本の日本海側を中心に、２５日頃にかけて山沿いや山地だけではなく平地でも大雪となる所がある見込みです。特に西日本の日本海側では２１日夜遅くから２２日にかけて、東日本の日本海側では２１日夜遅くから２３日にかけて、大雪による交通障害に警戒してください。 【画像】全国の天気を地方ごとに ［気象概況］日本付近は２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。特に、強い寒気が流れ込む２２日を