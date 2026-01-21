今回の大雪による道路の通行止めや、22日(木)の鉄道の運休などの情報が入っています。県内の高速道路と並行する国道で、このあと午後8時ごろから除雪作業などのための予防的通行止めが実施される予定です。 ■道路の予防的通行止め［21日(水)夜8時ごろから(予定)］ 北陸道：朝日IC～三条燕IC 関越道：六日町IC～長岡JCT 上信越道：長野IC～上越JCT →上記区間と並行する国道でも実施 ■22日(木)の鉄道