女子プロサッカーサンフレッチェ広島レジーナ。新たに加わる４人の選手が活躍を誓いました。■有田優理香リポート「皇后杯を優勝し勢いに乗るレジーナ。リーグ再開に向けて頼もしい戦力が加わります」WEリーグ後半戦から新たに加わるのは臼井利依、寺村穂香、朝倉加奈子、神谷千菜の４人です。レジーナはリーグ前半戦を終えて１２チーム中6位。引いた相手に対して勝ち