3人が乗って行方を絶ち、熊本・阿蘇中岳の火口の内側で見つかった遊覧ヘリ。 【写真を見る】【遊覧ヘリ大破】消防が「未知数」と語る火口内での捜索阻むのは火口壁の “脆い崖” と “火山ガス”熊本・阿蘇中岳 捜索活動にあたる消防隊員は、火口での作業を「未知数」と話します。「火口」とは一体どのようなものなのか、火山の専門家に話を聞きました。 北側は「切り立った崖でかなり怖い」 大破した機体が見つかったの