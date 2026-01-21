柏崎刈羽原発6号機について、原子力規制委員会が原子炉の起動を承認したことを受け、東京電力は1月21日午後7時すぎに再稼働させると発表しました。2011年の福島第一原発事故以降、東電の原発が再稼働するのは初めてです。 柏崎刈羽原発6号機をめぐり、当初、東京電力は1月20日の再稼働を目指していましたが、17日に燃料の核分裂反応を抑える制御棒に関する警報システムに不具合が見つかり、再稼働を延期していました。東電により