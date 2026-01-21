DOMOTOの堂本光一（47）が21日、都内で声優を務めたアニメ映画「劇場版転生したらスライムだった件蒼海の涙編」（2月27日公開）の完成披露試写会に出席した。通称「転スラ」として親しまれており、スライムに転生した元サラリーマンが、仲間たちと共に理想の国づくりを目指して奮闘する異世界ファンタジー。「…蒼海の涙編」は劇場版第2弾。舞台は海底にある国「カイエン国」で、主人公たちは、ある陰謀に立ち向かってい