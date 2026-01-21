北陸道の砺波―朝日間が通行止めとなり、閉鎖された富山IC＝21日午後6時28分、富山市中日本高速道路は21日、大雪による大規模な車両滞留を防ぐため、富山県内の北陸自動車道砺波―朝日間で同日夕から予防的通行止めを実施した。同社や中部地方整備局などによると、同日深夜から名神高速道路などの一部区間でも通行止めとする予定。「不要不急の外出を控えて」と呼びかけている。通行止めにするのは名神高速の愛知、岐阜、滋賀