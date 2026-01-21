DOMOTOの堂本光一（47）が21日、都内で声優を務めたアニメ映画「劇場版転生したらスライムだった件蒼海の涙編」（2月27日公開）の完成披露試写会に出席した。作品にちなみ、転生したら何になりたいか聞かれ「自分って言える人生を送りたいと願望を込めて言っている」と回答し、「格好付けて言っているだけなんですけど、全然褒められるような人生を歩んでないんですけど、自分を律するためにも」と謙そんしながら話した。