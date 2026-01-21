東京電力は、柏崎刈羽原発6号機を21日午後7時2分に再稼働しました。東京電力は21日、原子力規制委員会から原子炉を起動する承認を得たことから、新潟県にある柏崎刈羽原発6号機を午後7時2分に原子炉の出力を調整する制御棒を引き抜き、再稼働しました。2時間程度で核分裂反応が連続的に起きる「臨界」に達する見込みです。ただ、福島第一原発の事故を起こした東京電力が、原発を動かすことには反対の声もあります。経済産業省の幹