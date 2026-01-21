大相撲初場所１１日目（２１日、東京・両国国技館）、横綱大の里（２５＝二所ノ関）が関脇霧島（２９＝音羽山）を退けて７勝目（４敗）。中日からの連敗が３でストップした。過去９戦全勝の相手に右をねじ込んでまわしを引くと、一気に前に出て寄り切った。取組後の支度部屋では「勝てて良かった。あまり良くないことが続いていて、自分の良さが出せればいいかなと思っていた。合口のいい相手？昨日もそういう相手（熱海富士