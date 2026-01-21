高校教諭に懲戒処分です。石川県教育委員会は、金沢教育事務所管内の公立高校に勤務する40代の女性教諭が、5000円相当の食料品を万引きしたとして、停職3か月の処分にしたと発表しました。女性教諭は「恥ずかしくて情けないことをした」「店や学校に申し訳ない」と話しているということです。これについて石川県教育委員会の酒井雅洋教育長は「服務規律全般について厳しく指導し、再発防止に努める」とコメントしています。