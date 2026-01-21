アイドルグループ・ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮が２１日、自身のインスタグラムのストーリーズで、同グループメンバー佐久間大介、阿部亮平とのスリーショットを公開した。ニット帽に白マスク姿の目黒は、佐久間と阿部の肩を組んで満面の笑顔。場所は空港で、渡航前とみられる。目黒は「佐久間くん阿部ちゃんそれぞれで来てバッティングしてたびっくりしたよ笑ありがとう愛おしい人達」と感激した様子。次の投稿には