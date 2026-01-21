WOWOWとLeminoで放送・配信されるドラマ『北方謙三 水滸伝』(2月15日スタート、毎週日曜22:00〜)から、宋江(織田裕二)、晁蓋(反町隆史)、林冲(亀梨和也)のキャラクターPV全3点が公開。さらに、原作全20巻・特別仕様の全面帯ビジュアルも公開された。原作全20巻・特別仕様の全面帯ビジュアル宋江は、表向きは戸籍係として働く下級役人でありながらも、国を正すべく、敢然と立ち上がる主人公。荒廃した世を憂い、より良き国に立て直