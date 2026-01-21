拡大カンファレンスでの訪問看護師の役割と注意点 拡大カンファレンスは、病院から自宅へ退院する療養者のための会議です。訪問看護師は、療養者が安心して在宅生活を始めたり、継続したりできるよう、病院側へ在宅での生活環境や必要な医療ケア、家族の状況を具体的に伝え、退院後のサポート体制を一緒に考える役割を担います。 まだ在宅生活が始まっていない、あるいは一時的に入院していた状況から戻るため、「退院後の