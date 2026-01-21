ドル指数は下げ渋り、２１日線付近に戻す＝ロンドン為替 ドル指数は下げ渋りとなっている。東京午前に９８．４５４まで低下したあと、ロンドン朝方には９８．６４３まで反発した。２１日線９８．６３２に戻す動きとなった。ダボス会議でのトランプ米大統領演説が注目されるなか、前日までのドル安の動きにやや調整が入る形になっている。 ドルインデックス＝98.62(-0.02-0.02%)