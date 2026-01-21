XREAL One XREALは、2月2日23時59分までの期間限定で「XREAL ウィンターセール」を開催する。ARグラス「XREAL One」をはじめ、人気モデルを特別価格で購入できる。対象製品と価格は以下の通り。 【XREAL ウィンターセール 対象製品】 XREAL One 62,980円 → 55,980円 XREAL Air 2 Pro 53,980円 → 40,480円 XREAL Beam Pro 5G版 43,180円 → 34,540円 XREAL Beam Pro Wi-