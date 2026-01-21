ＩＥＡ、経済安定化を受け石油需要成長予測を再び上方修正 ＩＥＡは最新の月報で、２０２６年の世界石油需要の伸びを日量９３万バレルと、前月予測（８６万バレル）から７万バレル上方修正した。米国や中国での経済安定化を背景に、３カ月連続での引き上げとなる。