ルートインＢＣリーグの山梨県民球団は２１日、１月５日付で、元楽天投手の一場靖弘氏（４３）が代表取締役社長に就任したことを発表した。一場氏は桐生第一、明大を経て、２００４年ドラフト自由獲得枠で楽天に入団。ヤクルトでもプレーした。就任にあたり「私はこれまで野球に携わる中で、多くの学びと出会いを得るとともに、多くの方々に支えられてきました。今後はその経験を活かし、山梨の野球、そして地域の発展に貢献