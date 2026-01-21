◆卓球◇全日本選手権第２日（２１日、東京体育館）ジュニア男子で、昨年男子シングルス王者の松島輝空（そら）の弟、高校１年の翔空（とあ、育英高・兵庫）が小野大翔（明豊高・大分）に１１―４、１０―１２、８―１１、７―１１の１―３で敗れ、２回戦敗退した。「自分の中ではやりきったけど、うまく行かない部分もあって悔しいです」と試合後のインタビューでは大粒の涙を流した。幸先よく第１ゲームを取ったが続かなか