中日・山浅龍之介捕手が２１日、中日・岡林らと行っている三重・津市内での自主トレを公開。育成として迎える４年目の今季は支配下復帰を果たし、岡林へ恩返しすることを誓った。この日はノックやキャッチボール、ロングティーなどで約２時間、汗を流した。弟子入りを志願した自主トレも残り２日となり「ここ（岡林塾）にこられてよかった。結果を出せるような自主トレにしたい」と充実感をにじませた。昨年はウエスタン・リ