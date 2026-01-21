強い寒気の影響で21日の大分県内は冷え込み、山地では雪が積もったところもありました。 22日はさらに気温が下がる見込みで積雪や路面の凍結などに注意が必要です。 九重町 22日正午ごろの九重町の牧ノ戸峠です。辺り一面が白く覆われ雪で遊ぶ子供たちの姿も見られました。 ◆訪れた人は「道路は除雪が行き届いていた。スタッドレスタイヤなので安全に上ってこれた。口がまわらないくらい寒い」 21日の県内は