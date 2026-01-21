職員同士のコミュニケーションの活性化など働きやすい職場環境づくりを目的に、大分県庁でオフィスの改装が行われていて完了したフロアが公開されました。 大分県庁 ◆TOS田辺智彦記者「県庁のオフィスはご覧のようにロッカーを置いて各部署を仕切っているが、現在リニューアルが行われていて、間仕切りがなく開放的な空間へと改装されています」 改装が終わり公開されたのは県庁本館7階のフ