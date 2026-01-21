昭和の時代などに活躍した列車の写真を集めた作品展が大分県大分市で開かれています。 新春大分鉄道展は大分鉄道ファン倶楽部が毎年この時期に開催しています。 会場には会員が撮影した鉄道写真およそ140点が展示されています。 大分市のアートプラザ ◆TOS刀祢優月記者「昭和100年がテーマとなった今回の展示では60年以上前の大分駅で撮影された作品も見ることができる」 昭和から平成にかけて県