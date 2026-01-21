DOMOTOの堂本光一が21日、都内で行われた『劇場版転生したらスライムだった件蒼海の涙編』（2月27日公開）の完成披露舞台あいさつに登場。“髭のダンディなおじさん”という風貌の役柄に驚きを明かした。【写真】堂本光一は大きな口を開け…驚くキャストたち堂本がアニメの声優を務めるのは、2006年放送のテレビアニメ『獣王星』以来20年ぶりで、劇場版アニメは初挑戦。今回は、物語の重要なカギを握る劇場版オリジナルキ