タレントのフラワーショウ・華ゆりさんが亡くなったことが21日、所属する松竹芸能の公式サイトで発表されました。松竹芸能は、「弊社所属タレントフラワーショウの華ゆり（享年80歳）が、2026年1月18日午前4時29分に悪性リンパ腫の為、大阪市内の病院にて永眠いたしました」と発表。葬儀は遺族の意向で、近親者のみで家族葬で執り行われたということです。華ゆりさんは、岡山県出身。華ぼたん門下で、京山幸枝若さんの妹です。