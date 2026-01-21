女優上戸彩（40）が21日、都内で、日本版声優を務めた映画「ズートピア2」の超メガヒット御礼舞台あいさつに登壇した。動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園「ズートピア」を舞台にしたディズニー・アニメーションの最新作。昨年12月5日に公開されてから7週連続1位を記録し、国内興行収入は130億円を突破した。上戸はいつも前向きで頑張り屋なウサギの警官・ジュディの声を担当した。「世の中『ズートピア2』で