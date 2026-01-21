新潟地方気象台は21日午後6時55分、上越市に大雪警報を発表しました。現在、上越市、中越に警報が発表中です。上越では22日朝まで、中越では21日夜遅くから、大雪に警戒してください。警報の対象地域は以下の11市町です。【大雪警報】上越市長岡市三条市柏崎市小千谷市加茂市十日町市魚沼市南魚沼市湯沢町津南町