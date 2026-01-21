Snow Manの佐久間大介が1月21日、自身のInstagramを更新。愛猫と戯れる写真を投稿した。 （関連：【画像】愛猫にメロメロな佐久間大介） 愛猫家として知られる佐久間は、1月20日、Instagramに愛猫のキジトラと三毛猫が顔を寄せ合う姿を激写し、「尊い、、、」と愛おしむ写真を投稿を投稿。そして翌日の投稿に「今度は激メロシャチちゃん可愛すぎる、、」と綴り、愛猫と戯れる姿を投稿。寝ているシャチの姿や顔のアップや、