ミラノ・コルティナ冬季オリンピックを前に、全日本スキー連盟はスキージャンプ女子の日本代表選手を発表。髙梨沙羅の4大会連続となるオリンピック出場が決定した。 【写真】高梨沙羅、海外トレで引き締まった肉体披露「スタイルやばっ！」「まるでモデルのよう」 今回の代表選考は、国際スキー・スノーボード連盟（FIS）が定めるワールドカップ（W杯）などの成績に基づく「オリンピ