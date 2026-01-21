今回の事件の犯人ということです▶▶この作品を最初から読む高校進学のため、小さな島を出て本土のアパートで一人暮らしをすることになった、小田切もも。おじいちゃんの推理小説ばかり読んで探偵に憧れるようになったももは、同じアパートに住む美少女・赤石琴音に出会い頭に推理を披露され、強引に一緒に事件を解決することに！？日常に潜む謎をふたりはどうやって解決していくのでしょうか？そしてどこかミステリア