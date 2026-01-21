ここからは、「青春！未来へのパスポート」。山形県内でがんばる高校生を応援するコーナーです。 【写真を見る】【企画】青春！未来へのパスポート山形西高校・書道部作品づくりからパフォーマンスまで！ 活動の幅を広げる書道部に密着上達と制作の裏側にある書道愛！（山形） きょうは作品づくりからパフォーマンスまで、活動の幅を広げる山形西高校書道部に密着しました。