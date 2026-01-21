【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日本時間1月21日4時にパリのフォンダシオン ルイ・ヴィトンで開催された、メンズ クリエイティブディレクター、ファレル・ウィリアムスによる、ルイ・ヴィトンの2026秋冬メンズコレクションのファッションショーに日本からメゾンのアンバサダーの平野紫耀（Number_i）が出席した。 ■ルイ・ヴィトンのファッションショーには5回目の出席 2026秋冬メンズ・コレ