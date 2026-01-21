数年に一度と言われるレベルの寒波により、県内も雪が強まっています。このあと山沿いを中心に、平地でも大雪となるおそれがあります。交通が大幅に乱れる可能性があり十分な警戒が必要です。 ■岡拓哉アナウンサー 「午後2時30分、北陸道下りの長岡IC付近です。一気に雪が強まり、路面にも積もり始めています。スピードを落とさないと前が見えにくい状態です。」 県内は、上・中越を中心に午後から急速に雪が