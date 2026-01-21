受験生のホテル不足などが心配されています。国民的アイドル・嵐のラストツアーと北海道大学の後期日程試験の日程が近いためで、札幌のホテルでは受験生を支援する動きが広がっています。先週、あのアイドルグループのファンからは歓喜と落胆の声が入り混じりました。「おめでとうございます！第１希望で当選です」国民的アイドルグループ・嵐のラストツアーの当落発表です。札幌公演は３月１３日から３日