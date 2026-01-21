広島６区では、新党の中道改革連合と共産党からそれぞれ新人が立候補を表明しました。立候補を表明したのは、元参議院議員で新人のはたともこ氏です。立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」から出馬する予定です。「非核三原則」の堅持のほか、中学校の給食費無償化などを訴えます。■はたともこ氏「有権者の皆さまに、この私の気持ちをお伝えして高市総理のいわば“敵前逃亡解散”に対してＮＯをつきつけてい