受験生のホテル不足などが心配されています。北大の後期試験が３月１２日で、コンサートは１３日から１５日と、日程が丸被りというわけではありませんが、後泊して家探しをする受験生や、前泊をしてライブに備えるファンの移動が重なる形です。大手旅行サイトを見てみると、１１日や１２日は予約できるホテルのプランが８０件ほどありますが、価格は普段よりも高騰していて、受験生にとっては負担となっていそうです。