上空に強い寒気が流れ込んでいる影響で県内は厳しい寒さとなっています。 22日は21日より気温が下がる見込みで、21日夜からは雪が降るところもありそうです。 19日までの暖かさから一転、長崎市内は気温が3.9℃まで下がり真冬の寒さが戻ってきました。 （市民の親子） 「だいぶ寒くなったと感じた。寒さ対策で着込んで寝た」 「寒かった。(幼稚園に)行きたくなかった」 （沖縄から） 「寒い。天気は同