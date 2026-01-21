気象台は２１日午後６時３０分に、大雪警報を京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、京丹波町、伊根町、与謝野町に発表しました。京都府では、２２日未明から大雪に警戒してください。■京都市大雪警報【発表】積雪２２日未明から２２日夕方にかけて警戒・山地１２時間最大降雪量５０ｃｍ■福知山市大雪警報【発表】積雪２２日未明から２２日夕方にかけて警戒・山地１２時間最大降雪量５０ｃｍ