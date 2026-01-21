中国工業情報化部は、国務院報道弁公室が1月21日に開いた記者会見で、2025年の工業情報化分野における発展の成果について説明しました。それによると、中国の製造業における「数智（デジタル・スマート）化」への移行が着実に進んでおり、これまでに整備が完成した基礎級スマート工場は3万5000余り、先進級スマート工場は8200余り、卓越級スマート工場は500余り、領航級スマート工場は15に上ります。（提供/CRI）