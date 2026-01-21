【ポイント】・数年に一度の“長く居座る”寒波。極寒と大雪が続く。・21日（水）の夜遅くから、北陸〜山陰で短時間が激しい雪のおそれ。・普段、雪が少ない東海なども、積雪や大雪のおそれ。・交通機関への影響に警戒するとともに、屋根からの落雪や水道管凍結などにも注意。・来週も寒さが続き、長期間の寒波となる見込み。【全国の天気】数年に一度の長く居座る寒波の影響で、全国的に非常に厳しい寒さが続くとともに、日本海側