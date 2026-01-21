◇天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(2026年1月20日〜25日、東京体育館)女子シングルス3回戦が21日に行われ、12歳の松島美空選手(田阪卓研)が初の4回戦進出を果たしました。男子世界ランキング8位・松島輝空選手の妹で、現在小学校6年生の美空選手。2回戦で実業団選手を下して迎えたこの日の3回戦は、大学生選手相手に序盤から強烈なフォアハンドで攻めて第1ゲームを先取。接戦となった第2ゲームも競り勝つと、第3ゲーム